05 ноября 2025 в 16:05

В Евросоюзе задумались о перемещении войск и техники внутри сообщества

RMF FM: Евросоюз создаст механизм для быстрой переброски войск

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз разрабатывает меры по упрощению передвижения войск и военной техники между странами блока. Согласно данным RMF FM, Еврокомиссия представит предложения по военной мобильности 19 ноября.

Как сообщает польская радиостанция, в Брюсселе готовят документ, направленный на устранение бюрократических и таможенных барьеров при перемещении военных подразделений внутри ЕС. Речь идет о введении единых процедур пропуска военной техники и их перевод в электронный формат.

Также обсуждается создание «аварийного механизма» для оперативной переброски войск в экстренных ситуациях. Помимо этого, Еврокомиссия намерена предложить меры по усилению защиты транспортной инфраструктуры и ее адаптации для использования в военных целях. Подготовка инициатив по военной мобильности ведется в тесной координации с НАТО.

Ранее аналитик Французского института международных отношений (IFRI) Димитри Минич заявил, что Россия обладает решающим военным превосходством над Европой в сфере огневой мощи и мобилизационного ресурса. Эксперт отметил, что сила российской армии основана на ее воздушно-наземных возможностях, а сухопутные войска существенно превосходят европейские.

Евросоюз
войска
военная техника
Еврокомиссия
