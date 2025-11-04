«Решающее преимущество»: во Франции признали превосходство России над ЕС

Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 «Ярс» во время генеральной репетиции парада на Красной площади

«Решающее преимущество»: во Франции признали превосходство России над ЕС Аналитик Минич: Россия превосходит ЕС в огневой мощи

Россия обладает решающим военным превосходством над Европой в сфере огневой мощи и мобилизационного ресурса, сообщает газета Le Monde со ссылкой на аналитика Французского института международных отношений (IFRI) Димитри Минича. Эксперт отметил, что сила российской армии основана на ее воздушно-наземных возможностях, а сухопутные войска существенно превосходят европейские.

Россия имеет решающее преимущество по массе, огневой мощи и мобилизационным возможностям, — говорится в заявлении.

Ранее в ходе посещения штаба объединенной группировки войск президент России Владимир Путин сделал ряд значимых заявлений, которые испанское агентство EFE охарактеризовало как прямой сигнал западным государствам. Особый интерес вызвало сообщение российского лидера об успешном завершении испытаний новейшего ракетного комплекса «Буревестник».

Кроме того, помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о превосходстве российской армии над вооруженными силами других государств. Он подчеркнул, что ВС РФ опережают даже американские войска.