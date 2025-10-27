Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 00:17

Запад уловил сигнал Путина о превосходстве России

EFE: Путин отправил Западу сигнал о контроле над Донбассом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В ходе визита в штаб объединенной группировки войск президент России Владимир Путин сделал ряд весомых заявлений, которые испанское агентство EFE расценило как прямой сигнал западным странам. Особое внимание привлекло сообщение российского лидера о завершении испытаний новейшего ракетного комплекса «Буревестник».

Он послал сигнал <…> о том, что обладает преимуществом на Донбассе,говорится в публикации.

Комментируя совещание российского лидера с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, агентство обратило внимание на военную униформу Путина, назвав ее символичным жестом, призванным демонстрировать уверенность.

26 октября Путин во время посещения пункта управления объединенной группировки войск заявил, что еще предстоит решить, к какому типу относится «Буревестник». Он добавил, что также обсуждаются варианты применения ракеты.

Позже военный эксперт Алексей Леонков заявил, что крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой является оружием возмездия, а не первого удара. Комментируя недавнее успешное завершение испытаний, он подчеркнул, что ракета относится к ядерной триаде и будет применяться после того, как «обмен ядерными ударами произошел», для окончательного уничтожения инфраструктуры противника.

Владимир Путин
Запад
Буревестник
опасения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«До встречи!»: Лепс рассказал о судьбе концертов после госпитализации
Фаза Луны сегодня, 27 октября 2025 года. День прибыльных разговоров
Запад уловил сигнал Путина о превосходстве России
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 октября 2025 года
Приметы 27 октября: Параскева Пятница: «На Грязнуху не бывает сухо»
Матч «Реала» и «Барселоны» закончился грандиозным скандалом
Алкоголизм, роль мента, переход на мову: как живут актеры «Сватов»
На юге России прекратил работу аэропорт
Во Франции заявили о неизбежности победы России над Украиной
Известная общественная деятельница Дагестана погибла в ДТП
Названа причина бездействия охраны Лувра при ограблении
Кустурица раскрыл свои планы на съемки фильмов по русской классике
Средства ПВО пресекли попытку атаки БПЛА на Москву
Полиция Германии обезвредила в ресторане мужчину с гранатой
Землетрясение в Черном море дошло до Турции
Лавров объяснил выбор свитера с символикой СССР в Анкоридже
Лавров рассказал об отношении России к независимости Украины
Названо число украинских БПЛА, сбитых за воскресный вечер
Минфин США может свернуть пошлинную политику Трампа против Китая
Мбаппе и Беллингем «выбили» победу «Реалу» у «Барселоны»
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.