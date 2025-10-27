Запад уловил сигнал Путина о превосходстве России EFE: Путин отправил Западу сигнал о контроле над Донбассом

В ходе визита в штаб объединенной группировки войск президент России Владимир Путин сделал ряд весомых заявлений, которые испанское агентство EFE расценило как прямой сигнал западным странам. Особое внимание привлекло сообщение российского лидера о завершении испытаний новейшего ракетного комплекса «Буревестник».

Он послал сигнал <…> о том, что обладает преимуществом на Донбассе, — говорится в публикации.

Комментируя совещание российского лидера с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, агентство обратило внимание на военную униформу Путина, назвав ее символичным жестом, призванным демонстрировать уверенность.

26 октября Путин во время посещения пункта управления объединенной группировки войск заявил, что еще предстоит решить, к какому типу относится «Буревестник». Он добавил, что также обсуждаются варианты применения ракеты.

Позже военный эксперт Алексей Леонков заявил, что крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой является оружием возмездия, а не первого удара. Комментируя недавнее успешное завершение испытаний, он подчеркнул, что ракета относится к ядерной триаде и будет применяться после того, как «обмен ядерными ударами произошел», для окончательного уничтожения инфраструктуры противника.