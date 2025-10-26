Путин указал на важный момент после испытаний «Буревестника»

Путин указал на важный момент после испытаний «Буревестника» Путин счел необходимым для «Буревестника» определение класса оружия

Предстоит еще решить, к какому классу оружия относится крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, заявил российский президент Владимир Путин во время посещения пункта управления объединенной группировки войск. По его словам, также речь идет об определении возможных способов задействования, передает пресс-служба Кремля.

Нам нужно будет еще определиться, что это такое, к какому классу оружия эта новая система относится, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в России завершены испытания крылатой ракеты «Буревестник». Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе совещания с главой государства сообщил, что боеприпас в ходе тренировочных запусков успешно преодолел 14 тыс. километров.

После этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что «Буревестник» может заставить американскую сторону отказаться от гонки вооружений. Он отметил, что Россия значительно опережает коллективный Запад в разработках гиперзвуковых и крылатых ракет.