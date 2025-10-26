Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 13:59

Военный эксперт раскрыл главное назначение «Буревестника»

Военный эксперт Леонков назвал ракету «Буревестник» оружием возмездия

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» Фото: МО РФ/РИА Новости

Крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой является оружием возмездия, а не первого удара, сообщил в беседе с Lenta.ru военный эксперт Алексей Леонков. Комментируя недавнее успешное завершение испытаний, он подчеркнул, что ракета относится к ядерной триаде и будет применяться после того, как «обмен ядерными ударами произошел», для окончательного уничтожения инфраструктуры противника.

Главная задача «Буревестника» — разрушить оставшуюся гражданскую и военную инфраструктуру противника, — объяснил Леонков.

Эксперт отметил, что испытание, прошедшее спустя семь лет после первого показа ракеты в 2018 году, говорит о скором запуске ее в серийное производство. Леонков также подчеркнул уникальные характеристики ракеты: она имеет неограниченную дальность применения и способна обходить уцелевшие очаги противоракетной и противовоздушной обороны противника.

Президент России Владимир Путин констатировал завершение испытаний новой ракеты 26 октября на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. В ходе совещания Герасимов сообщил, что боеприпас в ходе тренировочных запусков успешно преодолел 14 тыс. километров и находился в воздухе 15 часов.

Алексей Леонков
крылатые ракеты
ракеты
испытания
ядерное оружие
