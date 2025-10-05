Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 02:51

Патрушев аргументировал превосходство российской армии над американской

Николай Патрушев Николай Патрушев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российская армия сильнее любой другой в мире, заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев телеканалу «Россия-1». По его словам, она превосходит и американские военные силы.

Военные люди прекрасно понимают, что мы сейчас в военном отношении сильнее любой страны. Самой сильной армией многие называют США — ничего подобного, потому что наша армия сильнее и способна дать отпор, — подчеркнул Патрушев.

Он добавил, что американская армия не смогла бы вступить в успешное противостояние с Западом. Одолеть агрессию всей Европы было бы нелегко, пояснил помощник президента России.

Ранее политолог Сергей Караганов отметил, что Россия может быть вынуждена использовать тактическое ядерное оружие в ответ на политику «обезумевших европейских противников». Выступая в кулуарах клуба «Валдай», эксперт выразил мнение, что время для подобного шага приближается, поскольку Соединенные Штаты не станут рисковать эскалацией ради защиты европейских союзников.

До этого военный эксперт Андрей Марочко указал, что российская армия располагает более значительным количеством тактического оружия, чем США, при этом оно существенно современнее американских аналогов. Это стало результатом длительного процесса перевооружения российских вооруженных сил, констатировал он.

