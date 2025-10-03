Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 20:01

В России сравнили отечественный тактический арсенал с американским

Марочко заявил о превосходстве российского тактического оружия над американским

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российская армия располагает более значительным количеством тактического оружия, чем США, при этом оно существенно современнее американских аналогов, заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, это стало результатом длительного процесса перевооружения российских вооруженных сил.

Касаемо тактического оружия: на 100% у нас его больше, потому что на протяжении уже очень длительного времени у нас идет перевооружение российской армии. То есть у нас помимо того, что больше тактического оружия, так оно и намного современнее, нежели у Соединенных Штатов, — говорится в сообщении.

Ранее политолог Сергей Караганов заявил, что Россия может быть вынуждена использовать тактическое ядерное оружие в ответ на политику «обезумевших европейских противников». Выступая в кулуарах клуба «Валдай», эксперт отметил, что время для подобного шага приближается, поскольку Соединенные Штаты не станут рисковать эскалацией ради защиты европейских союзников.

Кроме того, международная группа исследователей, включающая специалистов NASA, предложила применить ядерный удар для ликвидации астероида 2024 YR4. Речь идет о небесном теле, которое с вероятностью 4% может столкнуться с Луной в 2032 году.

Андрей Марочко
Россия
США
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Локомотив» не устоял после удаления Радулова в Омске
Пропавшую под Красноярском семью с ребенком перестали искать
Российский регион отказался от ношения хиджабов в школах
В Петербурге сняли на видео полыхающую на шоссе машину
В ЦБ объяснили, чем опасны призывы к снижению ключевой ставки
Российские ученые совершили прорыв в лечении наследственных болезней
Стала известна новая цена проезда по МСД в часы пик
Нагиев, слухи об измене жены, критика дочери: как живет актер Игорь Лифанов
Лудоман-убийца, педофил-похититель и студент-мясник: главные ЧП недели
В Белом доме заявили о возможном голосовании по шатдауну
Застрявшую в стене кошку не могли достать четыре дня
Россиянка прошла собеседование на работу и лишилась телефона
Москву накрыл неожиданный туристический бум из-за рубежа
Названо число убитых после атаки США по нарко-кораблю
Свириденко пошутила о карьерных предпочтениях на встрече G7
В Белоруссии на границе с Польшей нашли тело африканки
В МО подсчитали количество сбитых дронов ВСУ над Россией за пять часов
Полицейский попросил у украинца документы, а получил удар ножом
Биржа труда Новосибирска: как получить пособие и найти работу в 2025 году
Путин насладился звучанием редкого музыкального инструмента
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.