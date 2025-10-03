Российская армия располагает более значительным количеством тактического оружия, чем США, при этом оно существенно современнее американских аналогов, заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, это стало результатом длительного процесса перевооружения российских вооруженных сил.

Касаемо тактического оружия: на 100% у нас его больше, потому что на протяжении уже очень длительного времени у нас идет перевооружение российской армии. То есть у нас помимо того, что больше тактического оружия, так оно и намного современнее, нежели у Соединенных Штатов, — говорится в сообщении.

Ранее политолог Сергей Караганов заявил, что Россия может быть вынуждена использовать тактическое ядерное оружие в ответ на политику «обезумевших европейских противников». Выступая в кулуарах клуба «Валдай», эксперт отметил, что время для подобного шага приближается, поскольку Соединенные Штаты не станут рисковать эскалацией ради защиты европейских союзников.

Кроме того, международная группа исследователей, включающая специалистов NASA, предложила применить ядерный удар для ликвидации астероида 2024 YR4. Речь идет о небесном теле, которое с вероятностью 4% может столкнуться с Луной в 2032 году.