26 сентября 2025 в 00:16

В США задумались о применении ядерного оружия

Ученые NASA предложили уничтожить астероид 2024 YR4 ядерным ударом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Международные ученые, включая специалистов NASA, предложили использовать ядерный удар для уничтожения астероида 2024 YR4, сообщили на сайте международной команды ученых arXiv. Речь идет об астероиде, который может столкнуться с Луной в 2032 году, вероятность такого события оценивается в 4%.

Кинетически устойчивые миссии по разрушению доступны с запусками в период с апреля 2030 года по апрель 2032 года. Также доступны миссии по разрушению ядерными технологиями, запуски которых будут осуществляться в период с конца 2029 года по конец 2031 года, — сказано в публикации.

Чтобы предотвратить угрозу, есть два варианта: первый — изменить орбиту астероида, что может быть рискованно, так как его можно случайно направить в сторону Земли, второй — взорвать на подлете ядерную бомбу мощностью в одну мегатонну, отметил руководитель организации Брент Барби.

Ранее китайские ученые предложили направить специальную миссию к приближающемуся к Земле астероиду (99942) Апофис. Их проект предусматривает размещение пары малых спутников в районе первой точки Лагранжа системы Солнце — Земля (L1). Там они будут ожидать встречи с астероидом в 2029 году. Спутники не требуют отдельного запуска и станут дополнительной нагрузкой к китайской миссии по изучению астероидов, движущихся около орбиты Венеры.

Луна
NASA
ядерное оружие
астероиды
