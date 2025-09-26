В США задумались о применении ядерного оружия

Международные ученые, включая специалистов NASA, предложили использовать ядерный удар для уничтожения астероида 2024 YR4, сообщили на сайте международной команды ученых arXiv. Речь идет об астероиде, который может столкнуться с Луной в 2032 году, вероятность такого события оценивается в 4%.

Кинетически устойчивые миссии по разрушению доступны с запусками в период с апреля 2030 года по апрель 2032 года. Также доступны миссии по разрушению ядерными технологиями, запуски которых будут осуществляться в период с конца 2029 года по конец 2031 года, — сказано в публикации.

Чтобы предотвратить угрозу, есть два варианта: первый — изменить орбиту астероида, что может быть рискованно, так как его можно случайно направить в сторону Земли, второй — взорвать на подлете ядерную бомбу мощностью в одну мегатонну, отметил руководитель организации Брент Барби.

Ранее китайские ученые предложили направить специальную миссию к приближающемуся к Земле астероиду (99942) Апофис. Их проект предусматривает размещение пары малых спутников в районе первой точки Лагранжа системы Солнце — Земля (L1). Там они будут ожидать встречи с астероидом в 2029 году. Спутники не требуют отдельного запуска и станут дополнительной нагрузкой к китайской миссии по изучению астероидов, движущихся около орбиты Венеры.