10 сентября 2025 в 20:06

В Китае решили исследовать один космический объект, приближающийся к Земле

SN: Китай предложил исследовать приближающийся к Земле астероид Апофис

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Китайские ученые предложили направить миссию к приближающемуся к Земле астероиду (99942) Апофис, сообщает SpaceNews. Их проект предусматривает размещение пары малых спутников в районе первой точки Лагранжа системы Солнце — Земля (L1).

Там они будут ожидать встречи с астероидом в 2029 году, говорится в материале. При этом спутники не требуют отдельного запуска и станут дополнительной нагрузкой к китайской миссии по изучению астероидов, движущихся около орбиты Венеры.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия планирует реализовать крупные совместные космические проекты с Китаем. По его словам, космическое сотрудничество входит в более широкую программу российско-китайского взаимодействия, охватывающую также энергетику, автомобилестроение и машиностроение для энергетики.

Кроме того, астрономы зафиксировали необычную систему из пяти сливающихся галактик, существовавшую уже через 800 миллионов лет после Большого взрыва. Исследования проводились с телескопом Джеймса Уэбба. Ученые отмечают, что слияния галактик в ранней Вселенной были частыми, но обычно в них участвовали лишь два объекта. Новая редкая система, включающая ранее замеченные телескопом «Хаббл» галактики, получила название «Квинтет JWST».

Китай
космос
астероиды
ученые
