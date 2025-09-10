В Китае решили исследовать один космический объект, приближающийся к Земле SN: Китай предложил исследовать приближающийся к Земле астероид Апофис

Китайские ученые предложили направить миссию к приближающемуся к Земле астероиду (99942) Апофис, сообщает SpaceNews. Их проект предусматривает размещение пары малых спутников в районе первой точки Лагранжа системы Солнце — Земля (L1).

Там они будут ожидать встречи с астероидом в 2029 году, говорится в материале. При этом спутники не требуют отдельного запуска и станут дополнительной нагрузкой к китайской миссии по изучению астероидов, движущихся около орбиты Венеры.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия планирует реализовать крупные совместные космические проекты с Китаем. По его словам, космическое сотрудничество входит в более широкую программу российско-китайского взаимодействия, охватывающую также энергетику, автомобилестроение и машиностроение для энергетики.

