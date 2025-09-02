Россия может начать изучать космос вместе с Китаем Мантуров: Россия и Китай обсуждают сотрудничество в сфере освоения космоса

Россия заинтересована в реализации масштабных совместных проектов с Китаем в области освоения космоса, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью «Известиям». По его словам, космическое направление является частью широкой повестки российско-китайского сотрудничества, которое также включает энергетику, автомобилестроение и энергетическое машиностроение.

Здесь мы заинтересованы в максимально широких перспективных проектах, которые дают возможность осваивать не только пилотируемую космонавтику. Это и в том числе развитие научной деятельности в космосе, освоение и развитие лунной программы, — подчеркнул вице-премьер.

До этого вице-премьер рассказал, что Россия наладила серийное производство морских безэкипажных катеров, они на регулярной основе дорабатываются и совершенствуются. По его словам, их поставляют ВС РФ и активно задействуют для осуществления задач специальной военной операции.

Также, по его словам, власти внимательно следят за соблюдением социальных обязательств на автозаводах, перешедших на сокращенный график работы. Минтруд и Минпромторг совместно с предприятиями ищут варианты альтернативной занятости, чтобы компенсировать потерю доходов сотрудников.