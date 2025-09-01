Минтруд ищет варианты альтернативной занятости для работников автозаводов

Власти внимательно следят за соблюдением социальных обязательств на автозаводах, перешедших на сокращенный график работы, заявил в беседе с ТАСС первый вице-премьер России Денис Мантуров. Минтруд и Минпромторг совместно с предприятиями ищут варианты альтернативной занятости, чтобы компенсировать потерю доходов сотрудников.

Если говорить о переходе некоторых производителей на сокращенный режим работы, то здесь главный приоритет — сохранить трудовые коллективы предприятий, не потерять опытных специалистов. Следим за четким выполнением всех обязательств в части социальных гарантий сотрудников, — сказал Мантуров.

Ранее сообщалось, что Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) и Ярославский моторный завод («Автодизель») с 1 июля перешли на четырехдневную рабочую неделю. Мера была введена временно в связи с падением рынка коммерческого транспорта и направлена на оптимизацию производственных процессов.

КамАЗ решил отменить приказ о переходе на трехдневную рабочую неделю. Мера должна была начать действовать с сентября. В компании рассказали, что на авторынке наметилась стабилизация, продолжается привлечение дополнительных заказов. КамАЗ уже начал формировать производственный план на октябрь. Есть основания полагать, что с осени производство вырастет.