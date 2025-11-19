Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
АГР вложит 90 млрд рублей в бывшие иностранные автозаводы в России

Минпромторг: 90 млрд рублей пойдут на развитие заводов GM и Volkswagen в России

Сборка автомобилей на заводе автоконцерна General Motors Сборка автомобилей на заводе автоконцерна General Motors Фото: Игорь Чуприн/РИА Новости
Бывшие российские заводы General Motors и Volkswagen получат инвестиции в размере 90 млрд рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Минпромторга. Согласно подписанному министром Антоном Алихановым документу, группа АГР намерена вложить значительные средства в локализацию автопроизводства на площадках в Калужской области и петербургских Шушарах.

Инвестиции предусмотрены в рамках специальных контрактов и охватывают развитие автоэлектроники, выпуск автоматических трансмиссий и двигателей. Новый владелец заводов уже направил около 10 млрд рублей на запуск производства автомобилей Tenet в Калуге и еще примерно 7 млрд — в восстановление и переоборудование предприятия в Шушарах, которое фактически создается заново.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что власти внимательно следят за соблюдением социальных обязательств на автозаводах, перешедших на сокращенный график работы. Минтруд и Минпромторг совместно с предприятиями ищут варианты альтернативной занятости, чтобы компенсировать потерю доходов сотрудников.

До этого сообщалось, что Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) и Ярославский моторный завод («Автодизель») с 1 июля перешли на четырехдневную рабочую неделю. Мера введена временно в связи с падением рынка коммерческого транспорта и направлена на оптимизацию производственных процессов.

