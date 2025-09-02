День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 09:37

Мантуров рассказал о производстве морских беспилотников в России

Мантуров: Россия наладила производство и модернизацию безэкипажных катеров

Денис Мантуров Денис Мантуров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия наладила серийное производство морских безэкипажных катеров, они на регулярной основе дорабатываются и совершенствуются, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума. По его словам, которые приводит ТАСС, их поставляют ВС РФ и активно задействуют для осуществления задач СВО.

Они постоянно дорабатываются, модернизируются. Ряд образцов определенное время назад был продемонстрирован нашему президенту, — отметил он.

Также первый вице-премьер РФ сообщил, что создаваемый в России тяжелый авиадвигатель будет иметь тягу 26 тонн. По его словам, агрегат можно использовать не только для военных транспортных самолетов, но и для перспективного пассажирского широкофюзеляжного лайнера.

Ранее Мантуров заявил, что Москва рассчитывает на возобновление работы совместного предприятия «ВСМПО-Ависма» с Boeing в Свердловской области. Он также указал на то, что коллеги из США могут продолжать закупки титана, поскольку российская сторона не накладывала ограничений на его экспорт.

катера
Денис Мантуров
производство
модернизация
