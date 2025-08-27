Российский титановый гигант ждет возвращения Boeing

«ВСМПО-Ависма» заявила о готовности возобновить сотрудничество с Boeing, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Представители предприятия подчеркнули, что инвестиции в технологии не прекращались, поэтому «Ависма» может быстро выйти на полную мощность.

Мы готовы вернуться к сотрудничеству и развивать наши партнерские отношения. Инвестиции в технологии не останавливались, и предприятие готово возобновить работу на полную мощность, чтобы обеспечивать заказы на стабильно высоком уровне, — заявили там.

До этого первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия рассчитывает на возобновление работы совместного предприятия «ВСМПО-Ависма» с Boeing в Свердловской области. Он также указал на то, что коллеги из Соединенных Штатов Америки могут продолжать закупки титана, поскольку российское государство не накладывало ограничений на его экспорт.

Тем временем в Швейцарии суд наложил арест на счета «ВСМПО-Ависма». Адвокат Александр Забейда точную сумму называть не стал, но отметил, что она восьмизначная и в долларах. Арест связан с уголовным делом бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина.