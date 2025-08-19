Впервые после трагедии к обломкам «Титаника» спустится человек NYP: миллиардер планирует спуститься к обломкам «Титаника» за $10 млн

Некий миллиардер, чье имя не называется, намерен совершить погружение к обломкам «Титаника», находящимся на дне Атлантического океана, передает New York Post со ссылкой на источник. Это будет первое погружение после трагедии с батискафом «Титан», произошедшей в 2023 году.

Я слышал, что через пару недель кто-то отправится к обломкам «Титаника». Могу сказать, что это миллиардер. Поездка туда обойдется в $10 млн (803,5 млн рублей. — NEWS.ru). Вы наверняка знаете его имя, — говорится в публикации.

Трагедия с батискафом «Титан» произошла 18 июня 2023 года. На борту находились пять человек, и контакт с аппаратом был утрачен через 1 час 45 минут после начала погружения. Поисково-спасательная операция не дала результатов: на борту не было обнаружено ни одного живого человека, были найдены лишь обломки батискафа.

Ранее любитель дайвинга из провинции Хунань пропал без вести во время погружения в реке. Он провел пять дней в подводной пещере, ожидая помощи. На глубине около девяти метров дайвер нашел воздушный карман и выжил, питаясь сырой рыбой.