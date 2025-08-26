В правительстве России высказались о возобновлении работы с Boeing

Россия рассчитывает на возобновление работы совместного предприятия «ВСМПО-Ависма» с Boeing в Свердловской области, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). Он также указал на то, что коллеги из Соединенных Штатов Америки могут продолжать закупки титана, поскольку российское государство не накладывало ограничений на его экспорт.

Это совместные инвестиции, это взаимовыгодный интересный проект, который обеспечивал в том числе и оптимизацию расходов в производстве и логистике с точки зрения поставок готовых компонентов, — отметил он.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что сейчас в России не рассматриваются конкретные экономические проекты с США, но их стоит ожидать в будущем. По его мнению, сотрудничество, скорее всего, будет основываться на теме Крайнего Севера, также Москва заинтересована в американских технологиях по глубокому бурению.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что регулярно беседует с президентом РФ Владимиром Путиным на тему денуклеаризации. Также американский лидер планирует подключить к переговорам Китай. Отмечается, что глава Белого дома постоянно поддерживает связь с российским коллегой с 18 августа.