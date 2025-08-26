Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 13:26

В Госдуме высказались о планах по экономическому сотрудничеству с США

Депутат Арефьев не исключил в будущем сотрудничества с США по Крайнему Северу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сейчас в России не рассматриваются конкретные экономические проекты с США, но их стоит ожидать в будущем, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в разговоре с Lenta.ru. По его мнению, сотрудничество, скорее всего, будет основываться по теме Крайнего Севера, также Москва заинтересована в американских технологиях по глубокому бурению.

Я думаю, что нам лучше всего было бы даже думать не о совместных проектах, а думать о торговых отношениях, чтобы снять санкции и вести нормальный образ жизни и нормальную торговлю, — отметил Арефьев.

Он обратил внимание, что ограничения введены не только в отношении РФ, с санкциями также столкнулись Китай, Индия, ЕС. Эта санкционная война затормозила развитие экономики во всем мире, подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп четыре раза звонил премьер-министру Индии Нарендре Моди. Однако азиатский политик оставил все звонки без ответа. По данным СМИ, Трамп шокировал Индию экспортными пошлинами в 25%. Игнорирование со стороны Моди говорит о том, насколько раздосадован премьер выпадами хозяина Белого дома, подытожили аналитики.

США
экономика
Госдума
проекты
Россия
санкции
