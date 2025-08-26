Премьер Индии четыре раза отказал Трампу в разговоре

Президент США Дональд Трамп четыре раза звонил премьер-министру Индии Нарендре Моди. Однако азиатский политик оставил все звонки без ответа, передает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Есть признаки того, что Моди почувствовал себя оскорбленным, — подчеркнули авторы.

Они напомнили, как Трамп шокировал Индию экспортными пошлинами в 25%, а также назвал «мертвой» экономику страны. Игнорирование со стороны Моди говорит о том, насколько раздосадован премьер выпадами США, заключили эксперты.

Ранее Трамп сообщил, что регулярно беседует с президентом России Владимиром Путиным на тему денуклеаризации. Также американский лидер планирует подключить к переговорам Китай. Отмечается, что глава США постоянно поддерживает связь с российским коллегой с 18 августа.

Также президент Соединенных Штатов пригрозил ввести дополнительные импортные пошлины и экспортные ограничения против всех стран, которые вводят налоги или ограничения против американских технологических корпораций. По словам политика, он будет противостоять государствам, которые угнетают компании США.