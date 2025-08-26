Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 13:01

Премьер Индии четыре раза отказал Трампу в разговоре

Нарендре Моди Нарендре Моди Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп четыре раза звонил премьер-министру Индии Нарендре Моди. Однако азиатский политик оставил все звонки без ответа, передает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Есть признаки того, что Моди почувствовал себя оскорбленным, — подчеркнули авторы.

Они напомнили, как Трамп шокировал Индию экспортными пошлинами в 25%, а также назвал «мертвой» экономику страны. Игнорирование со стороны Моди говорит о том, насколько раздосадован премьер выпадами США, заключили эксперты.

Ранее Трамп сообщил, что регулярно беседует с президентом России Владимиром Путиным на тему денуклеаризации. Также американский лидер планирует подключить к переговорам Китай. Отмечается, что глава США постоянно поддерживает связь с российским коллегой с 18 августа.

Также президент Соединенных Штатов пригрозил ввести дополнительные импортные пошлины и экспортные ограничения против всех стран, которые вводят налоги или ограничения против американских технологических корпораций. По словам политика, он будет противостоять государствам, которые угнетают компании США.

Нарендра Моди
Дональд Трамп
США
Индия
