Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины против ряда стран

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пригрозил ввести дополнительные импортные пошлины и экспортные ограничения против всех стран, которые вводят налоги или ограничения против американских технологических корпораций. По словам политика, он будет противостоять государствам, которые угнетают компании США.

Я предупреждаю все страны с цифровыми налогами, законами, правилами или регулированием, что если эти дискриминационные меры не будут устранены, то я, как президент Соединенных Штатов, введу значительные дополнительные пошлины на экспорт этих стран в США и установлю экспортные ограничения на наши высокозащищенные технологии и чипы, — написал политик.

Ранее политический психолог Сергей Маркелов заявил, что президент США поднимает тарифы на импорт, поскольку, по его мнению, это будет автоматически стимулировать рост промышленности страны. Он указал, что это увеличивает цены для рядовых американцев, но «делает Америку снова великой».

Позже стало известно, что Евросоюз планирует отменить пошлины на все американские промышленные товары. Кроме того, объединение предоставит преференциальный доступ для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственных товаров на европейский рынок.