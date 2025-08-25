Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 09:44

Счета российского металлургического гиганта оказались заблокированы

Суд в Швейцарии заморозил счета российской «ВСМПО-Ависма»

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В Швейцарии суд наложил арест на счета крупнейшего в мире производителя слитков и проката из титановых сплавов «ВСМПО-Ависма», рассказал РИА Новости адвокат Александр Забейда. Точную сумму он называть не стал, но отметил, что она восьмизначная и в долларах.

Суд Швейцарской Конфедерации наложил арест на счета ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», — заявил он.

По данным издания, арест счетов связан с уголовным делом бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина. Он обвиняется в мошенничестве при закупке сырья. Сумма ущерба превысила 1,5 млрд рублей.

Тем временем основатель российского авиагрузового холдинга «Волга-Днепр» Алексей Исайкин заявил о возможности передачи бизнеса государству. Группа компаний занимается перевозками и логистикой.

До этого бывшего прокурора Лодейнопольского района Ленинградской области задержали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей, которую ему передали в лесу. В служебном кабинете экс-прокурора провели обыск. Оперативные мероприятия по делу координировала Генпрокуратура России.

