Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 00:23

В Британии раскрыли, почему Европе страшно признавать мощь России

Меркурис: Европа не может признать мощь России из-за привычки считать себя лучше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Европейские страны психологически не готовы признать военно-политическую мощь России, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его мнению, это связано с исторически сложившимся у Запада чувством превосходства.

На Западе существует общее ощущение того, что признание силы русских глубоко шокирует европейцев, поскольку мы всегда пытались продемонстрировать превосходство над ними. Поэтому это то, что мы никогда не сможем признать, — сказал Меркурис.

Эксперт также добавил, что Европу серьезно тревожит перспектива прямых договоренностей между Москвой и Вашингтоном о будущем европейской безопасности, которые могут быть достигнуты без ее участия. Этот комментарий прозвучал на фоне сообщений о встрече в Кремле российского лидера Владимира Путина с американскими представителями.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев обратил внимание, что страны Европы будут активно препятствовать реинтеграции России в мировую экономику, поскольку хотели бы сами заполучить ее долю. Однако у ЕС не хватит сил, чтобы помешать РФ, уверен парламентарий. Он добавил, что Брюссель поддался на провокации администрации экс-президента США Джо Байдена и британских властей. В результате Европа осталась без российских энергоресурсов.

Европа
шок
мощь
превосходство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мединский рассказал об опыте общения с «киевскими инопланетянами»
Усадили в машину и увезли: мать два месяца не может найти пропавшего сына
Российский аэропорт поменял график работы
«Ее обнулили»: ВСУ наказали украинскую военнослужащую за дружбу с пленным
Победитель «Евровидения-2024» отказался от своего призового трофея
Власти Бельгии озвучили цели, на которые пойдут заблокированные активы РФ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 декабря 2025 года
В Британии раскрыли, почему Европе страшно признавать мощь России
Матвиенко раскрыла, какой закон обновил ДНК России
Зеленский произнес речь перед пустыми креслами «коалиции желающих»
Фаза Луны сегодня, 12 декабря: собираем идеи, колеблемся, обучаем смену
Приметы 12 декабря — Парамон Зимоуказатель: как снег влияет на урожай?
«Волшебный пендель»: бизнес в РФ предложили довести до отказа от Google
Три брака, дочь в США, деньги от Пугачевой: как сложилась судьба Шаинского
ПВО защитила от дронов ВСУ два региона России
Стало известно, что Зеленский ответил на инициативы США по Донбассу
Синяк на руке Трампа объяснили бытовыми причинами
Ельцин Центр закроет театр в Екатеринбурге после 10 лет работы
Угроза ареста встала перед продюсером «Ласкового мая»
Иностранные легионы ВСУ могут расформировать
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.