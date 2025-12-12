В Британии раскрыли, почему Европе страшно признавать мощь России Меркурис: Европа не может признать мощь России из-за привычки считать себя лучше

Европейские страны психологически не готовы признать военно-политическую мощь России, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его мнению, это связано с исторически сложившимся у Запада чувством превосходства.

На Западе существует общее ощущение того, что признание силы русских глубоко шокирует европейцев, поскольку мы всегда пытались продемонстрировать превосходство над ними. Поэтому это то, что мы никогда не сможем признать, — сказал Меркурис.

Эксперт также добавил, что Европу серьезно тревожит перспектива прямых договоренностей между Москвой и Вашингтоном о будущем европейской безопасности, которые могут быть достигнуты без ее участия. Этот комментарий прозвучал на фоне сообщений о встрече в Кремле российского лидера Владимира Путина с американскими представителями.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев обратил внимание, что страны Европы будут активно препятствовать реинтеграции России в мировую экономику, поскольку хотели бы сами заполучить ее долю. Однако у ЕС не хватит сил, чтобы помешать РФ, уверен парламентарий. Он добавил, что Брюссель поддался на провокации администрации экс-президента США Джо Байдена и британских властей. В результате Европа осталась без российских энергоресурсов.