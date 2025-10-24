Телеведущий впал в ступор из-за страшного ДТП в прямом эфире

Во время прямого эфира новостей на американском телеканале KCBS-TV, который вещает из Лос-Анджелеса, ведущий Хуан Фернандес испытал сильное потрясение из-за серьезной аварии, передает Daily Mail. Он был настолько поражен увиденным, что потерял способность говорить.

Фернандес и его коллега Сьюзи Су наблюдали в режиме реального времени за полицейскими, которые вели погоню за мужчиной, подозреваемым в угоне фургона. В какой-то момент подозреваемый выпрыгнул на ходу из транспортного средства, перелез через заграждение, после чего его сбила проезжавшая мимо машина. В результате ДТП мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Фернандес был очень шокирован увиденным и не смог произнести ни слова. Однако его соведущая сохранила спокойствие и продолжила вести передачу, подробно объяснив зрителям произошедшее.

Ранее в Воронеже автобус сбил трех человек на пешеходном переходе. Пострадавших увезли в больницу с травмами. Водитель автобуса не пропустил двух женщин и мужчину, которые шли по «зебре».