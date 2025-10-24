Автобус наехал на группу пешеходов в российском регионе

В Воронеже автобус сбил трех пешеходов на переходе, сообщили в региональной полиции. Пострадавших отвезли в больницу с травмами.

Авария произошла в 15:45 на Ленинском проспекте. Водитель автобуса марки «ПАЗ Вектор Некст» не уступил дорогу двум женщинам и мужчине, которые переходили улицу по «зебре». На месте работали сотрудники ГИБДД, которые выясняли причины происшествия.

В результате дорожно-транспортного происшествия, трое пешеходов получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение, — сказано в сообщении.

Ранее на автодороге Петербург — Ручьи в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля «Валдай». Авария случилась 24 октября в 13:20. Пострадали девять человек, включая водителей обоих транспортных средств. Среди пассажиров автобуса есть пострадавшие с серьезными травмами и повреждениями средней тяжести.

Позже в пресс-службе регионального главка МВД РФ сообщили, что один из пострадавших пассажиров скончался в больнице. Водитель автобуса находится в крайне тяжелом состоянии.