24 октября 2025 в 16:43

Один из пострадавших в ДТП в Ленобласти скончался в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ломоносовском районе Ленинградской области в результате ДТП с участием автобуса и «Газели» один из пострадавших пассажиров скончался в больнице, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ. Водитель автобуса находится в крайне тяжелом состоянии.

В аварии пострадали шестеро пассажиров автобуса, один из которых впоследствии скончался в больнице. Водитель автобуса госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, второй водитель получил травмы средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

Ранее на автодороге Петербург — Ручьи в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля «Валдай». Авария случилась 24 октября в 13:20. Пострадали девять человек, включая водителей обоих транспортных средств. Среди пассажиров автобуса есть пострадавшие с серьезными травмами и повреждениями средней тяжести.

Также появились кадры с места жуткой аварии. На них видны существенные повреждения автомобилей: кузова сильно деформированы, капоты, бамперы и стекла разбиты. Также видно, что обломки транспортных средств разбросаны по дороге.

