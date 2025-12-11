В Госдуме объяснили страх ЕС перед возвращением России в мировую экономику Депутат Толмачев: ЕС хочет забрать долю России в мировой экономике

Страны Европы будут активно препятствовать реинтеграции России в мировую экономику, поскольку хотели бы сами заполучить ее долю, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Однако у ЕС не хватит сил, чтобы помешать РФ, уверен парламентарий.

Конечно, европейцы пытаются ставить нам палки в колеса везде где только могут. В том числе и в процессах, инициированных американцами. США заинтересованы в возвращении России в мировую экономику. Европа — нет, потому что хотела бы сама занять эту долю. Но силенок не хватает. Конфронтацию, в том числе экономическую, сразу с несколькими сторонами ЕС не вытянет, — подчеркнул он.

Толмачев добавил, что Брюссель поддался на провокации администрации экс-президента США Джо Байдена и британских властей. В результате Европа осталась без российских энергоресурсов, напомнил он.

Восстановление российских позиций в мировой экономике для них — страшный сон. Но чем дольше они упорствуют и пытаются ограничить или изолировать нас, тем глубже закапывают себя, — резюмировал депутат.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США представили Европе план реинтеграции России в мировую экономику после завершения украинского конфликта. Документы включают предложения по восстановлению поставок российских энергоносителей в ЕС.