«Я никогда не пойму»: боец «Ахмата» пристыдила женщин в рядах ВСУ Боец «Ахмата» Максимус заявила, что никогда не поймет женщин в рядах ВСУ

Военнослужащая подразделения спецназа «Ахмат» Наталья Максимус с позывным Волчья Мать заявила ТАСС, что среди пленных военных ВСУ встречала женщин. Она подчеркнула, что никогда не поймет позицию женщин «с той стороны».

Женщина, которая пошла с той стороны добровольно, — я ее никогда не пойму. Никогда. Для меня она не человек. Если мужика я могу понять, то женщину нет, — отметила Максимус.

По словам Волчьей Матери, в последнее время мотивация украинских военных заметно снизилась. Многие пленные начинают осознавать, что были обмануты, и принимают решение перейти на сторону России, добавила она.

Мы от них не отказываемся ни в коем случае. Мы им даем шанс и выжить, и реабилитироваться, и поступить на службу в наши войска, — сказала Максимус.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что моральный дух и сопротивляемость солдат ВСУ ослабевают на фоне мирных переговоров и возможного скорого завершения конфликта. Он отметил, что удары армии РФ по военным объектам на территории противника также сказываются на его обороноспособности.