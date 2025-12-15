«Тетя признала ошибки»: популярный шоумен призвал прекратить травлю Долиной

Певица Лариса Долина признала свои ошибки и раскаялась за них, высказал мнение шоумен Гоген Солнцев (настоящее имя — Илья Солнцев) в беседе с Общественной Службой Новостей. Он призвал россиян прекратить травлю артистки, выразив уверенность, что она и без того ответит за свои поступки.

Чего люди хотят, чего они добиваются? Они хотят, чтобы Долина вышла на площадь и склонила голову на плаху? Все, тетя признала свои ошибки, она и в самом деле поняла, что совершила беззаконие по отношению к другому человеку, — сказал он.

По мнению Солнцева, продолжающийся хейт в адрес артистки выглядит как попытка «добить упавшего». Он призвал публику сосредоточиться на собственной жизни, напомнив, что каждый в итоге отвечает за свои поступки сам.

Не забывайте о бумеранге. За злодеяния она тоже ответит, — выразил уверенность шоумен.

Ранее певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) задумалась о возможной подаче иска к коллеге Ларисе Долиной. Она заявила, что у нее сорвалась сделка из-за скандала вокруг квартиры народной артистки России.