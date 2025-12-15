Новый год-2026
15 декабря 2025 в 16:19

Сбившему мальчика водителю вынесли приговор в Петербурге

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор водителю, сбившему 14-летнего мальчика на пешеходном переходе, пишет Neva.today со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. Мужчине ограничили свободу на полтора года и запретили управлять транспортными средствами в течение двух лет.

С осужденного взыскали 1 млн рублей в пользу потерпевшего в качестве компенсации морального вреда. Фигурант уголовного дела полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

ДТП произошло в июне 2025 года на Красносельском шоссе. Водитель за рулем «УАЗ 3163», подъезжая к регулируемому пешеходному переходу, снизил скорость лишь до 50 километров в час. Фигурант проехал на красный и совершил наезд на мальчика. У ребенка диагностировали тяжелые травмы.

Ранее в Тюмени не имеющий водительского удостоверения подросток сбил восьмилетнего ребенка. Мальчика госпитализировали. Авария произошла на улице Андрея Кореневского.

