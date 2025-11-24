Несовершеннолетний россиянин без прав сбил мальчика В Тюмени подросток без прав сбил восьмилетнего мальчика

В Тюмени не имеющий водительского удостоверения подросток сбил восьмилетнего ребенка, сообщает 72.ru. Мальчика госпитализировали, его состояние уточняется.

Инцидент произошел возле дома на улице Андрея Кореневского, 7. От удара мальчика отбросило на асфальт. Ребенок был в сознании и смог сам сесть в автомобиль скорой помощи.

В Госавтоинспекции сообщили, что сбивший его водитель — тоже несовершеннолетний. По словам одного из местных жителей, дети регулярно перебегают дорогу в этом месте. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего уточняются.

Ранее сообщалось, что в Дальнереченском районе Приморского края водитель тягача насмерть сбил 14-летнюю школьницу и опрокинулся в кювет. На место трагедии прибыли сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи и полицейские. Сам водитель большегруза не пострадал.

До этого в Иркутской области на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Погибли водитель и трое детей. Автомобиль Toyota Vista выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с фурой.