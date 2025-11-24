Экстренное торможение не спасло выскочившую на дорогу школьницу от смерти

В Дальнереченском районе Приморского края водитель тягача насмерть сбил 14-летнюю школьницу и опрокинулся в кювет, сообщает УМВД России по региону. В пресс-службе уточнили, что от полученных травм ребенок скончался на месте.

31-летний водитель тягача IVECO с прицепом, двигаясь со стороны села Маревка в направлении села Ракитное совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, которая резко выбежала на дорогу с правой стороны. Водитель предпринял меры экстренного торможения, но наезда избежать не удалось, — говорится в публикации.

На место трагедии прибыли сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи и полицейские. Сам водитель большегруза не пострадал.

