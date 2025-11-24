День матери
24 ноября 2025 в 13:53

Экстренное торможение не спасло выскочившую на дорогу школьницу от смерти

В Приморье тягач насмерть сбил 14-летнюю школьницу и летел в кювет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Дальнереченском районе Приморского края водитель тягача насмерть сбил 14-летнюю школьницу и опрокинулся в кювет, сообщает УМВД России по региону. В пресс-службе уточнили, что от полученных травм ребенок скончался на месте.

31-летний водитель тягача IVECO с прицепом, двигаясь со стороны села Маревка в направлении села Ракитное совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, которая резко выбежала на дорогу с правой стороны. Водитель предпринял меры экстренного торможения, но наезда избежать не удалось, — говорится в публикации.

На место трагедии прибыли сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи и полицейские. Сам водитель большегруза не пострадал.

Ранее сообщалось, что трамвай сошел с рельсов на заснеженной дороге в Новосибирске. Транспортное средство развернулось боком и заблокировало движение вагонов с обеих сторон. ДТП произошло недалеко от дома № 11 на улице Авиастроителей.

До этого в Иркутской области на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Погибли водитель и трое детей. Автомобиль Toyota Vista выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с фурой.

