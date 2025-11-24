В Новосибирске трамвай развернуло боком на заснеженной дороге В Новосибирске трамвай сошел с рельс и заблокировал движение

Трамвай № 14 сошел с рельс на заснеженной дороге в Новосибирске. Отмечается, что транспортное средство развернулось боком и заблокировало движение вагонов с обеих сторон, передает «КП—Новосибирск».

Журналисты уточнили, что ДТП произошло недалеко от дома № 11 на улице Авиастроителей. По сообщениям очевидцев, трамвай еле передвигался якобы из-за заваленного снегом пути.

Ранее в Москве трамвай сбил двух пешеходов. Инцидент произошел в районе Медведково, когда мужчина и женщина пытались перейти пути в неположенном месте. По данным канала, трамвай двигался на высокой скорости и не успел затормозить перед людьми. Один из пострадавших скончался до приезда врачей, второй получил травмы.

До этого в Екатеринбурге 11-летняя девочка спешила в школу и попала под трамвай. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами. Как отметили в ГАИ, водитель трамвая не заметила перебегавшего дорогу ребенка. В этот момент в салоне транспорта находились пять человек, из них никто не пострадал.

Также в Челябинске женщина потеряла сознание и упала на проезжавший мимо трамвай. Погибшей было 50 лет. По предварительной информации, женщина стояла на остановке общественного транспорта.