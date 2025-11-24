День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 11:58

В Новосибирске трамвай развернуло боком на заснеженной дороге

В Новосибирске трамвай сошел с рельс и заблокировал движение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Трамвай № 14 сошел с рельс на заснеженной дороге в Новосибирске. Отмечается, что транспортное средство развернулось боком и заблокировало движение вагонов с обеих сторон, передает «КП—Новосибирск».

Журналисты уточнили, что ДТП произошло недалеко от дома № 11 на улице Авиастроителей. По сообщениям очевидцев, трамвай еле передвигался якобы из-за заваленного снегом пути.

Ранее в Москве трамвай сбил двух пешеходов. Инцидент произошел в районе Медведково, когда мужчина и женщина пытались перейти пути в неположенном месте. По данным канала, трамвай двигался на высокой скорости и не успел затормозить перед людьми. Один из пострадавших скончался до приезда врачей, второй получил травмы.

До этого в Екатеринбурге 11-летняя девочка спешила в школу и попала под трамвай. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами. Как отметили в ГАИ, водитель трамвая не заметила перебегавшего дорогу ребенка. В этот момент в салоне транспорта находились пять человек, из них никто не пострадал.

Также в Челябинске женщина потеряла сознание и упала на проезжавший мимо трамвай. Погибшей было 50 лет. По предварительной информации, женщина стояла на остановке общественного транспорта.

Новосибирск
ДТП
трамваи
дороги
