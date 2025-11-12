Женщина не выжила после падения на трамвай

В Челябинске женщина умерла после падения на проезжающий трамвай

В Челябинске женщина потеряла сознание и упала на проезжавший мимо трамвай, передает портал 74.RU. Погибшей было 50 лет. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, погибшая стояла на остановке общественного транспорта. Из-за внезапного ухудшения самочувствия женщина потеряла равновесие, упала на проходящий мимо трамвай маршрута № 16 и ударилась о вагон.

Водитель транспорта экстренно затормозил и остановил движение. Прибывшие медики оказали пострадавшей помощь, однако спасти ее не удалось.

