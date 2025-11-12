Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 19:43

Женщина не выжила после падения на трамвай

В Челябинске женщина умерла после падения на проезжающий трамвай

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Челябинске женщина потеряла сознание и упала на проезжавший мимо трамвай, передает портал 74.RU. Погибшей было 50 лет. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, погибшая стояла на остановке общественного транспорта. Из-за внезапного ухудшения самочувствия женщина потеряла равновесие, упала на проходящий мимо трамвай маршрута № 16 и ударилась о вагон.

Водитель транспорта экстренно затормозил и остановил движение. Прибывшие медики оказали пострадавшей помощь, однако спасти ее не удалось.

Ранее сообщалось, что не менее 37 человек погибли при падении автобуса в овраг в Перу. При этом 36 человек умерли на месте, еще один скончался в больнице. Перед падением автобус столкнулся с грузовиком и вылетел с трассы.

До этого в Великом Новгороде водитель Renault Logan сбил 14-летнего мальчика, который нарушил ПДД. ДТП с участием ребенка произошло в вечернее время на проспекте Мира. Автомобиль наехал на мальчика, когда он переходил дорогу на красный свет.

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

