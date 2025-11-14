Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 10:30

Девочка спешила в школу и попала под трамвай

В Екатеринбурге школьница попала под трамвай

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Одиннадцатилетняя девочка спешила в школу в Екатеринбурге и попала под трамвай, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области в своем Telegram-канале. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами.

Водитель трамвая <…> допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал трамвайные пути в неустановленном месте, — говорится в сообщении.

Как отметили в ГАИ, водитель трамвая не заметила перебегавшего дорогу ребенка. В этот момент в салоне транспорта находились пять человек, никто не пострадал.

Ранее в Челябинске женщина потеряла сознание и упала на проезжавший мимо трамвай. Погибшей было 50 лет. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ. По предварительной информации, женщина стояла на остановке общественного транспорта. Из-за внезапного ухудшения самочувствия она потеряла равновесие.

До этого на севере Санкт-Петербурга образовался крупный провал на проезжей части после повреждения водопроводной трубы, куда чуть не рухнул трамвай. Инцидент произошел ночью на проспекте Энгельса. Движение транспортных средств на участке от проспекта Пархоменко до пересечения с 2-м Муринским проспектом было полностью прекращено.

