15 декабря 2025 в 12:49

«Покажу тебе дзюдо»: посол рассказал о первой встрече Путина и Уго Чавеса

Посол Веласкес: Путин и Чавес шутили про дзюдо в ходе своей первой встречи

Владимир Путин и Уго Чавес Владимир Путин и Уго Чавес Фото: kremlin.ru
Во время первой встречи президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Уго Чавеса между ними произошел забавный диалог, вспомнил посол латиноамериканской республики в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес в ходе Третьего российско-венесуэльского молодежного форума. По его словам, в здании ООН в 2000 году лидеры шутили про дзюдо, передает ТАСС.

Чавес заметил, в какой спортивной форме президент Путин находится, увидев его в ООН, и спросил: «Как твое дзюдо?» А Путин [в ответ] сказал ему: «Ну, если хочешь, я покажу тебе здесь немного своего дзюдо». И Чавес сказал ему: «Нет, нет, нет. Это [я сказал] не для того, чтобы ты показывал мне здесь свое дзюдо», — рассказал Веласкес.

Посол добавил, что эту историю он часто вспоминает при встречах с российским коллегой, директором латиноамериканского департамента МИД Александром Щетининым. Оба дипломата находят данный эпизод весьма забавным.

Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил стратегическое партнерство с Россией. Он подвел итоги состоявшегося 11 декабря телефонного разговора с Владимиром Путиным и очередного заседания двусторонней комиссии. Историческую связь между двумя странами Мадуро назвал нерушимой.

