«Будем надеяться»: Шри-Ланка и Россия ведут переговоры о поставках нефти Посол в РФ Гунасекера: Шри-Ланка и Россия обсуждают бесперебойные поставки нефти

Шри-Ланка ведет переговоры с Россией о налаживании бесперебойных поставок нефти в страну, заявила посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера в интервью ТАСС. По ее словам, также стороны обсуждают возможность создания в республике СПГ-терминала.

Государственная нефтяная корпорация Шри-Ланки сейчас ведет эти переговоры и о СПГ, и о модернизации нефтеперерабатывающего завода, чтобы иметь возможность бесперебойно использовать российскую нефть, — отметила дипломат.

Гунасекера пояснила, что Шри-Ланка уже передала свои предложения России, но стороны пока не подписывали никаких соглашений. Она также отметила, что переход к чистой энергетике, включая использование СПГ, является для Шри-Ланки одним из способов адаптации к климатическим изменениям. Страна заинтересована в сотрудничестве с Россией в этой области, и диалог уже начался.

Безусловно, процесс идет, и будем надеяться, что что-то получится, — подчеркнула посол.

Гунасекера также сообщила, что Шри-Ланка готова нарастить поток трудовых мигрантов в Россию. По ее словам, в стране есть много рабочей силы как квалифицированной, так и неопытной.