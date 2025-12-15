Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 10:04

«Будем надеяться»: Шри-Ланка и Россия ведут переговоры о поставках нефти

Посол в РФ Гунасекера: Шри-Ланка и Россия обсуждают бесперебойные поставки нефти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Шри-Ланка ведет переговоры с Россией о налаживании бесперебойных поставок нефти в страну, заявила посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера в интервью ТАСС. По ее словам, также стороны обсуждают возможность создания в республике СПГ-терминала.

Государственная нефтяная корпорация Шри-Ланки сейчас ведет эти переговоры и о СПГ, и о модернизации нефтеперерабатывающего завода, чтобы иметь возможность бесперебойно использовать российскую нефть, — отметила дипломат.

Гунасекера пояснила, что Шри-Ланка уже передала свои предложения России, но стороны пока не подписывали никаких соглашений. Она также отметила, что переход к чистой энергетике, включая использование СПГ, является для Шри-Ланки одним из способов адаптации к климатическим изменениям. Страна заинтересована в сотрудничестве с Россией в этой области, и диалог уже начался.

Безусловно, процесс идет, и будем надеяться, что что-то получится, — подчеркнула посол.

Гунасекера также сообщила, что Шри-Ланка готова нарастить поток трудовых мигрантов в Россию. По ее словам, в стране есть много рабочей силы как квалифицированной, так и неопытной.

Шри-Ланка
нефть
СПГ
поставки
Россия
послы
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили об ощутимых налогах в 2026 году
В Россельхозбанке рассказали, сколько мандаринов съедают в России
Раскрыты подробности о маршруте в Пермском крае, где исчезли туристы
Гастроэнтеролог рассказал, сколько можно выпить на Новый год
Удары по Украине сегодня, 15 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Стало известно, где живет и чем занимается экс-лидер Сирии Асад
МИД России напомнил Западу о причастности к убийствам журналистов
Каллас отчиталась о выполнении ЕС одного обещания Украине
Раскрыты новые детали по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево
Пропавших туристов в российском регионе будут искать с помощью технологий
Ветеринар дал советы, как уберечь лапы собаки от дорожных реагентов
«Уничтожение либо плен»: военэксперт о сроках освобождения Гуляйполя
Каллас сделала заявление по российским активам на фоне иска Центробанка
«Был замечательным»: певец Осин эмоционально высказался о смерти Оганезова
Фаза Луны сегодня, 15 декабря: ленимся, закаляемся, судимся
В Молдавии раскрыли, о чем Кишинев умолял Международный валютный фонд
Зеленский и Рютте попросили фон дер Ляйен не критиковать Трампа
Пленный рассказал о проблемах с провизией
Гороскоп 15 декабря: ищем радость в мелочах, общаемся с семьей
Ревнивец-студент в российском регионе получил удар ножницами
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.