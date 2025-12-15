Юноша проиграл деньги и загадочно растворился в морозе Молодой человек исчез в Хабаровске после ссоры и проигрыша денег

Молодой человек, ушедший из дома в 20-градусный мороз после ссоры со своей возлюбленной из-за проигранных денег, пропал 10 декабря в Хабаровске, сообщает KP.RU. По информации девушки, 21-летний юноша не посещал друзей и с момента ухода на связь не выходил.

Последний раз мы общались в день его ухода о деньгах, которые он проиграл. Сумма не особо большая. Но обсуждали с ним, на что эти деньги были нужны, — сказала девушка.

Ранее в региональном следственном управлении СК сообщили, что спасатели извлекли из Волги в Саратове тела двух молодых людей, пропавших на прошлой неделе. Тела 21-летнего юноши и 19-летней девушки были найдены на Новой набережной возле улицы Провиантской. По факту смерти их возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Пермском крае продолжаются поиски 13 туристов, переставших выходить на связь во время поездки на снегоходах. Группа пропала в ходе подъема на гору Ослянка; среди них находятся как новички, так и бывалые участники подобных поездок.

Также в пермском отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что волонтеры начали поисковую операцию по розыску туристов. Пропавшие уже свыше суток не поддерживают контакт.