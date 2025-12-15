Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 14:24

Юноша проиграл деньги и загадочно растворился в морозе

Молодой человек исчез в Хабаровске после ссоры и проигрыша денег

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Молодой человек, ушедший из дома в 20-градусный мороз после ссоры со своей возлюбленной из-за проигранных денег, пропал 10 декабря в Хабаровске, сообщает KP.RU. По информации девушки, 21-летний юноша не посещал друзей и с момента ухода на связь не выходил.

Последний раз мы общались в день его ухода о деньгах, которые он проиграл. Сумма не особо большая. Но обсуждали с ним, на что эти деньги были нужны, — сказала девушка.

Ранее в региональном следственном управлении СК сообщили, что спасатели извлекли из Волги в Саратове тела двух молодых людей, пропавших на прошлой неделе. Тела 21-летнего юноши и 19-летней девушки были найдены на Новой набережной возле улицы Провиантской. По факту смерти их возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Пермском крае продолжаются поиски 13 туристов, переставших выходить на связь во время поездки на снегоходах. Группа пропала в ходе подъема на гору Ослянка; среди них находятся как новички, так и бывалые участники подобных поездок.

Также в пермском отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что волонтеры начали поисковую операцию по розыску туристов. Пропавшие уже свыше суток не поддерживают контакт.

Хабаровский край
деньги
ссоры
исчезновение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Слава захотела подать в суд на Долину из-за сорвавшейся сделки
Главный музей Франции закрылся из-за забастовки
В Госдуме раскрыли главную гарантию безопасности для Украины
«Мы в одном шаге»: Украина подошла к опасной черте в энергетике
В Германии предъявили обвинение депутату за наци-приветствие
В Госдуме предложили запретить музыку группы Pussy Riot в России
Как подобрать идеальный подарок по знаку Зодиака: гид для всех
Корнишоны на вашем столе: что это за огурчики и с чем их есть
Удары по ДНР довели командира ВСУ до тюремной камеры
Правительство Самарской области отправили в отставку
Умер нидерландский режиссер Паул де Нойер
В Госдуме подвели итоги конкурса «Культурная столица 2027 года»
«Важно помнить»: Володин обратился к россиянам в День памяти журналистов
В Пермском крае потерялась еще одна группа туристов
«Елки-12». Чем фильм похож на «Слово пацана» и «Москва слезам не верит»
Суд арестовал мужчину за приставание к блогеру в московском метро
Появилась новая версия пропажи туристов на Ослянке
Раскрыты самые необычные имена новорожденных москвичей в 2025 году
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 15 декабря, фото, видео
Влияние географии на себестоимость топлива: российская специфика
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.