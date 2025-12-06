Спасатели вытащили из Волги тела пропавшей молодой пары В Саратове из Волги извлекли тела двух пропавших молодых людей

Спасатели извлекли из Волги в Саратове тела двух молодых людей, пропавших без вести на прошлой неделе, по факту их гибели возбуждено уголовное дело о двойном убийстве, сообщили в региональном СУ СК. Тела 21-летнего парня и 19-летней девушки были обнаружены на Новой набережной близ улицы Провиантской.

6 декабря 2025 года на Новой набережной вблизи улицы Провиантской города Саратова в реке Волге сотрудниками областной службы спасения извлечены тела без вести пропавших 21-летнего молодого человека и 19-летней девушки, — сообщили в следственном управлении.

По информации Telegram-канала Mash, погибшие начали встречаться после знакомства 26 ноября. После пропажи их документы и часть одежды позже обнаружили в мусорном контейнере в центре города — все вещи были испачканы. В материале говорится, что молодые люди ни с кем не конфликтовали: девушка занималась фехтованием, парень увлекался рисованием и читал рэп.

Ранее сообщалось, что пропавшую 41-летнюю крымчанку Марину Канивец после двух месяцев поисков нашли на пустыре, женщину пришлось хоронить в закрытом гробу. Официальные органы до сих пор отказываются комментировать как причину смерти, так и обстоятельства, при которых было найдено ее тело.