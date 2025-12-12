Мадуро высоко оценил телефонный разговор с Путиным

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión высоко оценил стратегическое партнерство с Россией. Он подвел итоги состоявшегося 11 декабря телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и очередного заседания двусторонней комиссии. Историческую связь между двумя странами Мадуро назвал нерушимой.

В телеэфире политик подробно рассказал о диалоге с российским коллегой. Он сообщил, что во время заседания Межправительственной комиссии в Москве стороны заключили 19 документов для сотрудничества в науке, энергетике, здравоохранении и других сферах. Следующая встреча запланирована на 2026 год в Каракасе.

Состоялся телефонный разговор с нашим другом, старшим братом, президентом России Владимиром Путиным, который выразил восхищение мужеством венесуэльского народа, <…> решительно поддержал президента Мадуро и усилия в защиту суверенитета и мира в латиноамериканском регионе, — заявил президент страны в эфире.

Венесуэльский президент также привел историческую параллель. Он напомнил о встрече героя национально-освободительной борьбы Франсиско де Миранды с императрицей Екатериной II более двух веков назад, а также о первой встрече Путина и Уго Чавеса 25 лет назад.

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с Мадуро возможность провести двустороннюю встречу. В их разговоре также принял участие американский госсекретарь Марко Рубио. В ходе беседы поднимался вопрос организации встречи двух лидеров на территории Соединенных Штатов, но четких деталей по ее проведению стороны не обозначили.