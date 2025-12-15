Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 14:25

Пьяный мужчина воспользовался моментом и ощупал попутчицу в самолете

В США пассажир American Airlines ощупал попутчицу во время взлета самолета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пассажир воспользовался моментом взлета и ощупал попутчицу в самолете авиакомпании American Airlines, сообщает издание Paddle Your Own Kanoo. По его информации, Эмбер Крейнер летела домой в Орегон из Миссури, с пересадкой в Техасе.

Первый рейс задержали, поэтому женщина решила скоротать время в баре. Там с ней заговорил одинокий мужчина, который, по словам американки, был сильно пьян, но не переставал прикладываться к бутылке. В разговоре он назвал собеседницу красивой и сексуальной. Женщина быстро оплатила счет и ушла.

После посадки на рейс она обнаружила, что мужчина из бара сидит прямо рядом с ней. Когда самолет начал набирать скорость, он воспользовался моментом и начал трогать женщину. Крейнер позвала на помощь, но бортпроводники не смогли оперативно вмешаться, поскольку самолет еще взлетал. В итоге женщину пересадили на другое место, а мужчину взяли под стражу в аэропорту Далласа.

Ранее тело мужчины обнаружили в туалетной кабине самолета, летевшего из Абакана в Москву. По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия. Пассажир скончался менее чем за 20 минут до посадки в столичном аэропорту Домодедово.

самолеты
США
авиакомпании
пассажиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Слава захотела подать в суд на Долину из-за сорвавшейся сделки
Главный музей Франции закрылся из-за забастовки
В Госдуме раскрыли главную гарантию безопасности для Украины
«Мы в одном шаге»: Украина подошла к опасной черте в энергетике
В Германии предъявили обвинение депутату за наци-приветствие
В Госдуме предложили запретить музыку Pussy Riot в России
Как подобрать идеальный подарок по знаку Зодиака: гид для всех
Корнишоны на вашем столе: что это за огурчики и с чем их есть
Удары по ДНР довели командира ВСУ до тюремной камеры
Правительство Самарской области отправили в отставку
Умер нидерландский режиссер Паул де Нойер
В Госдуме подвели итоги конкурса «Культурная столица 2027 года»
«Важно помнить»: Володин обратился к россиянам в День памяти журналистов
В Пермском крае потерялась еще одна группа туристов
«Елки-12». Чем фильм похож на «Слово пацана» и «Москва слезам не верит»
Суд арестовал мужчину за приставание к блогеру в московском метро
Появилась новая версия пропажи туристов на Ослянке
Раскрыты самые необычные имена новорожденных москвичей в 2025 году
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 15 декабря, фото, видео
Влияние географии на себестоимость топлива: российская специфика
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.