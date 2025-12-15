Пьяный мужчина воспользовался моментом и ощупал попутчицу в самолете В США пассажир American Airlines ощупал попутчицу во время взлета самолета

Пассажир воспользовался моментом взлета и ощупал попутчицу в самолете авиакомпании American Airlines, сообщает издание Paddle Your Own Kanoo. По его информации, Эмбер Крейнер летела домой в Орегон из Миссури, с пересадкой в Техасе.

Первый рейс задержали, поэтому женщина решила скоротать время в баре. Там с ней заговорил одинокий мужчина, который, по словам американки, был сильно пьян, но не переставал прикладываться к бутылке. В разговоре он назвал собеседницу красивой и сексуальной. Женщина быстро оплатила счет и ушла.

После посадки на рейс она обнаружила, что мужчина из бара сидит прямо рядом с ней. Когда самолет начал набирать скорость, он воспользовался моментом и начал трогать женщину. Крейнер позвала на помощь, но бортпроводники не смогли оперативно вмешаться, поскольку самолет еще взлетал. В итоге женщину пересадили на другое место, а мужчину взяли под стражу в аэропорту Далласа.

Ранее тело мужчины обнаружили в туалетной кабине самолета, летевшего из Абакана в Москву. По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия. Пассажир скончался менее чем за 20 минут до посадки в столичном аэропорту Домодедово.