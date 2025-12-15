Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 12:53

Белоусов встретился с волонтерами

Минобороны: Белоусов отметил волонтеров Народного фронта, помогающих бойцам СВО

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: kremlin.ru/Алексей Даничев/ РИА «Новости»
Глава Минобороны России Андрей Белоусов встретился с волонтерами Народного фронта, оказывающими помощь бойцам СВО, сообщили в ведомстве. По его предложению такие встречи теперь будут проходить регулярно – раз в три месяца.

Это люди, которые не на словах, а на деле реализуют свой общечеловеческий долг в отношении других, тратя свое время и рискуя жизнью, — сказал он.

Белоусов отметил, что нужно сосредоточиться на проблемах, с которыми сталкиваются активисты на практике, и оперативно находить пути их решения. Особенно важную роль он отвел ценной информации, которую волонтеры получают напрямую от военнослужащих на фронте. В свою очередь, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов поблагодарил министра обороны за проведение диалога и готовность обсуждать поддержку гражданских инициатив.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что в Налоговый кодекс РФ необходимо ввести отдельную статью для системной помощи бойцам СВО со стороны волонтерских организаций. По его словам, существующие налоговые льготы для бизнеса, поддерживающего спецоперацию, носят ограниченный характер и требуют расширения.

