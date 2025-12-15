Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 13:00

Глава ОПГ Барсик разыскивается за хищение денег у бойцов СВО

Главу ОПГ Игоря Бардина объявили в розыск за хищение денег у участников СВО

Фото: t.me/mchs_prikamia*
Читайте нас в Дзен

Игорь Бардин, известный в криминальных кругах как «Барсик», объявлен в международный розыск по обвинению в организации хищения денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Его сын находится под стражей в московском СИЗО, сообщает РИА Новости.

Следствие считает, что Бардин, совместно с Алексеем Кабочкиным и Александром Вакуленко, создал преступную группировку не позднее февраля 2022 года для совершения хищений, пишет «Коммерсант». По данным следствия, ОПГ состояла из нескольких подразделений, включая таксистов, лиц, занимавшихся попрошайничеством, вербовщиков и силовую группу, возглавляемую Дмитрием Боглаевым, известным как «Дима Спортик».

Участники группировки идентифицировались по кличкам, таким как Армян, Толстый, Мелкий и другие. В рамках расследования под стражу взяты 40 человек. Фигуранты дела отрицают свою причастность к преступной организации. Дмитрий Боглаев заявил, что его брат участвует в СВО, а сам он оказывал гуманитарную помощь лицам в зоне боевых действий, и обратился с жалобой на следствие к генеральному прокурору России.

Ранее Металлургический районный суд Челябинска приговорил заместителя директора компании «Глобус» к пяти с половиной годам колонии строгого режима. Такая мера назначена за мошенничество и дачу взятки.

бойцы
СВО
хищения
розыск
ОПГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по этикету ответила, когда уместно поздравлять с наступающим
Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года
Литва захотела решить пограничные споры с Белоруссией
Литва предложила Белоруссии переговоры
Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры
В Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для определенных семей
Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся
Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки
«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием
Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине
Раскрыта причина смерти композитора Левона Оганезова
В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа
Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме
Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя
Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео
«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм
Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона
Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей
Неуловимый грабитель обчистил два банка за два дня
В ДНР заявили о начале гуманитарной операции в двух городах
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.