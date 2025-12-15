Глава ОПГ Барсик разыскивается за хищение денег у бойцов СВО Главу ОПГ Игоря Бардина объявили в розыск за хищение денег у участников СВО

Игорь Бардин, известный в криминальных кругах как «Барсик», объявлен в международный розыск по обвинению в организации хищения денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Его сын находится под стражей в московском СИЗО, сообщает РИА Новости.

Следствие считает, что Бардин, совместно с Алексеем Кабочкиным и Александром Вакуленко, создал преступную группировку не позднее февраля 2022 года для совершения хищений, пишет «Коммерсант». По данным следствия, ОПГ состояла из нескольких подразделений, включая таксистов, лиц, занимавшихся попрошайничеством, вербовщиков и силовую группу, возглавляемую Дмитрием Боглаевым, известным как «Дима Спортик».

Участники группировки идентифицировались по кличкам, таким как Армян, Толстый, Мелкий и другие. В рамках расследования под стражу взяты 40 человек. Фигуранты дела отрицают свою причастность к преступной организации. Дмитрий Боглаев заявил, что его брат участвует в СВО, а сам он оказывал гуманитарную помощь лицам в зоне боевых действий, и обратился с жалобой на следствие к генеральному прокурору России.

