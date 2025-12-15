Турэксперт объяснил, как открытие визовых центров Кипра повлияет на россиян Турэксперт Арутюнов: открытие визовых центров Кипра упростит жизнь россиянам

Открытие визовых центров Кипра упростит жизнь россиянам, рассказал НСН гендиректор туристической фирмы Дмитрий Арутюнов. Он отметил, что направление станет более популярным.

Если киприоты не так тяжело будут давать эти визы, направление станет популярным. Сейчас виза требует большого количества документов. Визовые центры сильно упростят историю, турпоток вырастет, если визы будут делаться за две-три недели, — рассказал Арутюнов.

По его мнению, поездка на Кипр обойдется дешевле, чем в Турцию или Италию. Турэксперт подчеркнул, что для получения визы обязательно необходимо пройти процедуру биометрии.

Ранее сообщалось, что с 13 декабря граждане России могут посещать Иорданию без визы на срок до 30 дней. Это 78-я страна в списке государств, открытых для безвизового въезда российских туристов.