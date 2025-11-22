Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 12:09

«Баба-яга» и минометы ВСУ сгорели под Константиновкой

ВС России поразили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ у Константиновки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На Константиновском направлении российские военные ликвидировали восемь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и три автомобиля ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также артиллерийские подразделения и операторы БПЛА поразили тщательно замаскированную минометную позицию. Помимо этого, поражен гексакоптер R-18 «Баба-яга».

Операторами БПЛА Южной группировки войск было обнаружено восемь пунктов управления БПЛА ВСУ. Незамедлительно было принято решение на их уничтожение. В результате нанесения по ним ударов артиллерии и FPV-дронов, пункты управления БПЛА были уничтожены, — сказали в МО РФ.

До этого в Минобороны России сообщали, что попытка украинских подразделений прорвать кольцо окружения в Харьковской области провалилась. Западная группировка войск ВС РФ сорвала контратаку противника около населенного пункта Благодатовка.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru высказал предположение о возможном освобождении Волчанска российскими вооруженными силами до наступления Нового года. По его оценке, в настоящее время под контролем ВС РФ находится уже 80% территории этого населенного пункта.

СВО
ВС РФ
ВСУ
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как снизить налог на банковские вклады
Королевская семья Британии: новости, Маркл развеяла слухи о разводе с Гарри
В Калининграде мужчина воровал дверные ручки
Режим тишины в Республике Алтай: новые правила
«Это ширма»: генерал усомнился в миротворческом замысле плана Трампа
Минобороны сообщило об освобождении двух населенных пунктов зоне СВО
ВС России приблизились к стратегически важному населенному пункту
Назван процент женщин, руководящих российскими компаниями
«Испуганный кот»: в Турции рассказали, как Зеленский лишился всех козырей
В ДНР сообщили о развитии наступления ВС России
Лукашенко сделал неожиданный подарок в отношении украинцев
«Все козыри»: Трамп указал на весомое преимущество Путина на переговорах
Элитный коттедж блогера-обнальщика выставили за 225 млн рублей
Не попавший в порт Стамбула круизный лайнер с россиянами вернулся в Сочи
«Баба-яга» и минометы ВСУ сгорели под Константиновкой
Наступление ВС РФ на Харьков 22 ноября: мясорубка, ВСУ бегут из Волчанска
Врач озвучила вескую причину, почему лучше отказаться от кофе натощак
Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США
«Нужно к психиатру»: европейские чиновники усмехнулись над планом США
«Любила не только за умные мысли»: Бледанс — о скандальном видео с Дибровым
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.