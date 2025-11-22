«Баба-яга» и минометы ВСУ сгорели под Константиновкой ВС России поразили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ у Константиновки

На Константиновском направлении российские военные ликвидировали восемь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и три автомобиля ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также артиллерийские подразделения и операторы БПЛА поразили тщательно замаскированную минометную позицию. Помимо этого, поражен гексакоптер R-18 «Баба-яга».

Операторами БПЛА Южной группировки войск было обнаружено восемь пунктов управления БПЛА ВСУ. Незамедлительно было принято решение на их уничтожение. В результате нанесения по ним ударов артиллерии и FPV-дронов, пункты управления БПЛА были уничтожены, — сказали в МО РФ.

До этого в Минобороны России сообщали, что попытка украинских подразделений прорвать кольцо окружения в Харьковской области провалилась. Западная группировка войск ВС РФ сорвала контратаку противника около населенного пункта Благодатовка.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru высказал предположение о возможном освобождении Волчанска российскими вооруженными силами до наступления Нового года. По его оценке, в настоящее время под контролем ВС РФ находится уже 80% территории этого населенного пункта.