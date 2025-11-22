Минобороны сообщило об освобождении двух населенных пунктов зоне СВО Минобороны сообщило об освобождении Звановки и Нового Запорожья

Вооруженные силы РФ освободили два населенных пункта, сообщила пресс-служба Минобороны. Речь идет о Звановке в ДНР и Новом Запорожье в Запорожской области. Операции провели подразделения группировок «Юг» и «Восток».

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Звановка Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продолжают активные действия в районе Иванополья под Константиновкой. По его словам, ситуация характеризуется как напряженная, с постоянными городскими боями. Минобороны России эту информацию не комментировало.