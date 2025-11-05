Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 17:00

Военэксперт раскрыл подробности положения ВСУ в Красноармейске

Военэксперт Рожин: контратаки не помогают частям ВСУ, блокированным в Покровске

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ уже потеряли большую часть Красноармейска, но пытаются контратаками восстановить связь с блокированным гарнизоном, заявил NEWS.ru военный аналитик Борис Рожин. По его словам, тяжелое положение у ВСУ также и на соседних с Красноармейском участках. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Там ВСУ пытаются вести контратаки на участке между Гришиным и Родинским, чтобы как-то расширить горловину, по которой они надеются либо снабжать оставшиеся в котле войска, либо попытаться их вывести. Но ВС РФ контратаки отбивают. Также рядом продолжается штурм Мирнограда, или, по-другому, Димитрова. Российские войска закрепились уже там, идут бои непосредственно в самом городе. Тяжелое положение у противника и к югу от Димитрова, в районе Совки, — там застряли части ВСУ без серьезной возможности выйти, — рассказал Рожин.

По его словам, сейчас противник безуспешно сосредоточился на атаках именно в районе горловины у Красноармейска, и в целом ситуация для украинских войск «близка к катастрофической».

Ранее Герой России Сергей Липовой заявил, что окруженные в Красноармейске военнослужащие ВСУ оказались перед выбором между сдачей в плен и уничтожением. Он также уточнил, что украинские власти начали брать в заложники семьи военных, попавших в окружение, что создает для бойцов двойной риск.

СВО
Красноармейск
Покровск
окружение
потери ВСУ
наступление ВС РФ
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
