Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 ноября 2025 в 16:55

«Два варианта»: генерал раскрыл судьбу окруженных в Красноармейске ВСУ

Генерал Липовой: Киев берет в заложники семьи попавших в окружение бойцов ВСУ

Фото: Социальные сети

Попавших в окружение в Красноармейске бойцов ВСУ ждут либо плен, либо гибель, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, киевская власть берет в заложники семьи военных ВСУ, оказывающихся в котлах.

Попавшие в котел в Красноармейске военнослужащие ВСУ выполняли приказы Киева, а в итоге он их бросил в окружении. У них два варианта: либо сдаться в плен, либо уничтожение. Если они будут сопротивляться, их уничтожат. В последнее время власти Украины берут в заложники родных и близких тех, кто попадает в окружение, поэтому теперь бойцы ВСУ рискуют вдвойне: своей жизнью и жизнью своих родственников, если он где-то скажет, что выполнял преступный приказ, — добавил Липовой.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить беспрепятственный проезд иностранным журналистам в районы, где заблокированы ВСУ. Согласно его распоряжению, представители зарубежных средств массовой информации должны получить возможность работать в районах городов Красноармейск, Димитров и Купянск.

Кроме того, британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским возникли серьезные разногласия. По мнению эксперта, конфликт связан с отказом военного руководства выполнить приказ о проведении наступательной операции.

