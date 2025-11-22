Россиянам рассказали, как снизить налог на банковские вклады Опубликована инструкция по снижению налога на проценты по банковским вкладам

Для россиян разработали инструкцию, как легально уменьшить налог на доходы по банковским вкладам, сообщает РБК. Рекомендации появились на фоне того, что граждане впервые платят налог с процентов за прошедший период, а сумма налога зависит только от превышения установленного законом лимита. Доходы по депозитам включаются в общую налоговую базу, что позволяет использовать стандартные, социальные и имущественные вычеты.

Для получения льготы достаточно подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет на сайте ФНС. Сервис автоматически загрузит данные о начисленных процентах. Пользователю останется только выбрать отчетный год, указать источник дохода и воспользоваться специальными кодами, которые учитывают необлагаемый лимит. Благодаря вычетам можно уменьшить налоговую базу, включив расходы на лечение, обучение, взносы на индивидуальный инвестиционный счет или другие подтвержденные затраты.

Если сумма вычета превышает доход от процентов, налог платить не нужно. Если льгота меньше, система рассчитает оставшуюся сумму к уплате. Большинство социальных вычетов не переносятся на следующие годы, поэтому эксперты советуют подавать декларацию вовремя и тщательно проверять данные.

Ранее экономист Борис Копейкин рассказал, что семьи смогут ежегодно возвращать до 220 тысяч рублей через налоговый вычет при формировании долгосрочных сбережений на детей. Льгота распространяется на взносы до совершеннолетия ребенка или до 24 лет при очном обучении. При этом максимальная сумма для вычета увеличена до 500 тысяч рублей на каждого родителя, что в совокупности позволяет вернуть налоги с 1 млн рублей.