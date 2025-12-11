Учителя начнут решать школьные конфликты «по инструкции»

На заседании Совета Минпросвещения РФ по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников, которое прошло 11 декабря в Москве, были приняты два важных документа, сообщили в ведомстве. В них изложены инструкции для руководителей образовательных организаций и педагогических работников по действиям в конфликтных ситуациях.

В ходе мероприятия были приняты два документа — инструкция для руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, по действиям в случае возникновения конфликтной ситуации у педагогического работника с участниками образовательных отношений и инструкция для педагогических работников «Как остановить агрессивное поведение: действия педагога», — говорится в сообщении.

Цель этих документов — обеспечить безопасные и комфортные условия как для учащихся, так и для преподавателей. Кроме того, они направлены на развитие навыков эффективного разрешения конфликтов и их предотвращения в будущем.

Ранее ведомство утвердило новый единый образовательный стандарт для 10–11-х классов. Изменения начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Согласно стандарту, обязательной станет программа из не менее 13 учебных дисциплин, два из которых старшеклассники будут изучать углубленно. Школы получат право создавать профильные классы, а общая учебная нагрузка будет ограничена 2516 часами за два года.