Россиянам рассказали, кто может вернуть налоги с 1 млн рублей

Семьи смогут возвращать до 220 тысяч рублей в виде налогового вычета ежегодно при создании долгосрочных сбережений на детей, заявил NEWS.ru главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. По его словам, максимальная сумма, с которой можно получить вычет, увеличена с 400 до 500 тыс. рублей в год на каждого родителя. В совокупности получиться вернуть налоги с 1 млн рублей ежегодно, пояснил он.

Согласно новым мерам, максимальная сумма, с которой можно получить вычет, будет увеличена с 400 до 500 тыс. рублей в год на каждого родителя. Это позволит семье в совокупности вернуть налоги с 1 млн рублей ежегодно. В зависимости от размера доходов, а значит, и применяемой ставки, это может в совокупности сэкономить для семьи от 130 до 220 тыс. рублей в год, — сказал Копейкин.

По словам эксперта, льгота будет действовать на взносы, осуществляемые в пользу детей до достижения ими 18 лет. Если ребенок продолжает очное обучение в вузе или колледже, право на вычет сохраняется до его 24-летия.

Ранее сообщалось, что семьи с детьми смогут получить налоговый вычет, оплатив медицинские услуги или образование для ребенка. В первом случае предельная сумма вычета составляет 150 тыс. рублей в год, во втором — 110 тыс. рублей.