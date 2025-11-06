Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 21:36

Россиянам разрешили получать налоговый вычет за лечение и учебу ребенка

«Госуслуги»: с лечения и учебы ребенка можно получить налоговый вычет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семьи с детьми смогут получить налоговый вычет, оплатив медицинские услуги или образование для ребенка, передает портал «Гарант.ру» со ссылкой на «Госуслуги». В первом случае предельная сумма вычета составляет 150 тыс. рублей в год, во втором — 110 тыс. рублей.

По информации портала, при оформлении налогового вычета за лечение необходимо представить медицинское назначение и рецепт на лекарство при необходимости. Чтобы подать заявление, необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства.

Ранее стало известно, что максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит более 955 тыс. рублей. По сравнению с 2025 годом выплата увеличится на 20%, а относительно 2023 года — более чем в 2,5 раза.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что правильное оформление кредитного договора при рефинансировании ипотеки позволяет сохранить право на имущественный налоговый вычет. По словам парламентария, в новом договоре должно быть прямое указание на первоначальный ипотечный договор.

семьи
налоги
Россия
дети
